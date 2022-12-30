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Вчера, 14:37

За два года в Башкирии отремонтируют 140 школ

Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров обсудил реализацию программы капитального ремонта школ с руководителями муниципалитетов республики.

За два года в Башкирии отремонтируют 140 школ
За два года в Башкирии отремонтируют 140 школ

- В Башкирии на ремонт 140 школ направлено 7,9 миллиардов рублей, из них 6,6 миллиарда - федеральные средства, - напомнил Андрей Назаров. - Необходимо качественно и в срок выполнить эту работу.

Премьер-министр поручил завершить ремонт в намеченных объектах к началу августа, сообщили в пресс-службе правительства РБ. Кроме этого, он призвал внимательно отнестись к вопросу, как и где будут учиться дети во время ремонта их учебных заведений, и определиться с ним к концу января. Предполагается, что большая часть ребят будут учиться в близлежащих школах. Там, где это невозможно, будут использоваться детские сады, учреждения культуры, колледжи, интернаты, а также дистанционное обучение.

В 2022 году работы по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования" начаты в 80 школах Башкирии. 63 из них уже отремонтированы. В 17 учреждениях работы будут длиться два года. Сама программа предполагает не только ремонт зданий, но и оснащение дополнительным оборудованием, закупку учебников, благоустройство пришкольных территорий.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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