Все спортивные школы Башкирии должны получить лицензии

Он напомнил, что с 1 января 2023 года вступят в силу поправки в федеральные законы «О физической культуре и спорте в РФ» и «Об образовании в РФ». Согласно изменениям, все 96 организаций, где ведется спортивная подготовка детей, должны получить постоянные лицензии на ведение образовательной деятельности, изменить названия, уставы, разработать учебные программы по видам спорта. Это должны сделать как государственные и муниципальные, так и частные спортшколы республики.

- Большую законодательную и методическую работу провели федеральный центр вместе с министерствами спорта, образования и науки республики, - сказал вице-премьер. – Активно работать в этом направлении начали летом этого года. Все организации спортивной подготовки должны получить постоянную лицензию до 1 сентября 2023 года. Для этого потребуется положительное санэпидзаключение, медицинское обеспечение для ведения образовательной деятельности.

Ирек Сагитов подчеркнул, что в республике предстоит завершить работу по созданию полноценных условий для всестороннего развития детей в спортивных школах и центрах. Независимо от их принадлежности.

- Уверен, закон о гармонизации федерального законодательства станет толчком для дальнейшего развития спорта в Башкирии, - отметил вице-премьер правительства РБ. – Наша задача не только в том, чтобы почти сто процентов детей занимались спортом. Главное, чтобы они росли здоровыми и гармонично развитыми гражданами нашего общества.

Фото со страницы в соцсети Ирека Сагитова.