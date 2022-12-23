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Образование
Сегодня, 13:11

В Башкирии каждый десятый школьник подхватил «сезонные» вирусы

В республике грипп и ОРВИ диагностировали у 46 тысяч детей и подростков, рассказал на пресс-конференции министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.

Интернет
Фото:Интернет

При этом больше всего заболевших - в Уфе. В большом городе дети ездят в транспорте, больше контактируют друг с другом, отсюда и заражения, отметил министр.

Айбулат Хажин подчеркнул, что если заболеваемость в школе превышает 20 процентов, директор имеет право объявить карантин. Кроме того, школам рекомендовано перевести детей на дистанционное обучение, если количество заболевших останется высоким после новогодних каникул. Впрочем, карантин в этом случае продлится не больше недели: речь идет не о коронавирусе, а об обычных ОРВИ.

Автор:Мария Сныткина
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