В Башкирии каждый десятый школьник подхватил «сезонные» вирусы

При этом больше всего заболевших - в Уфе. В большом городе дети ездят в транспорте, больше контактируют друг с другом, отсюда и заражения, отметил министр.

Айбулат Хажин подчеркнул, что если заболеваемость в школе превышает 20 процентов, директор имеет право объявить карантин. Кроме того, школам рекомендовано перевести детей на дистанционное обучение, если количество заболевших останется высоким после новогодних каникул. Впрочем, карантин в этом случае продлится не больше недели: речь идет не о коронавирусе, а об обычных ОРВИ.