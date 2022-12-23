Айбулат Хажин подвел итоги года в сфере образования Башкирии

В числе основных достижений года в сфере образования Айбулат Вакилович назвал создание Российского движения детей и молодежи, капитальный ремонт школ, создание инженерных классов в области авиастроения в восьми школах республики, реализацию проекта по школьному инициативному бюджетированию, начало строительства межвузовского кампуса и другие.

Министр обратил внимание на итоги Года модернизации профессионального образования и назвал его знаковым для колледжей республики. Так, впервые в республике заработал "Профессионалитет" - программа профессиональной подготовки студентов в колледже и на профильном предприятии. Первый кластер объединил Уфимский машиностроительный колледж и ОДК-УМПО. А в следующем году в Башкирии появятся еще три производственно-образовательных кластера.

500 миллионов рублей было направлено на капитальный ремонт колледжей региона, еще 130 - на полную замену мягкого инвентаря в общежитиях: подушек, одеял, матрасов, постельного белья.