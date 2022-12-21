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Образование
Сегодня, 10:10

В Башкирии на образование в 2023 году потратят 72 миллиарда рублей

Заместитель премьер-министра правительства РБ - министр финансов Башкирии Лира Игтисамова во время брифинга на БСТ рассказал о том, сколько средств будет затрачено на сферу образования в Год педагога и наставника.

В Башкирии на образование в 2023 году потратят 72 миллиарда рублей
В Башкирии на образование в 2023 году потратят 72 миллиарда рублей

Так, Лира Игтисамова отметила, что общая сумма расходов составит 72 миллиарда рублей. Это зарплаты, содержание объектов и прочие расходы. Также она отметила, что большим подспорьем стало участие республики в федеральном проекте по ремонту сельских школ. На следующий год запланирован ремонт 77 зданий. Из федерального бюджета для этого выделят 3,6 миллиарда рублей, из республиканского - 692 миллиона.

Кроме того, ежегодно около 600 миллионов рублей ежегодно минобр Башкирии выделяет на капитальный ремонт всех объектов образования. Всего в республике начитывается более двух тысяч школ.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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