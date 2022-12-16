В сельских школах Мелеузовского района Башкирии заработали «Точки роста»

По данным управления образования Мелеузовского района, на оснащение необходимым оборудованием «Точек роста» и новую мебель было направлено 13 миллионов рублей, около половины из которых внес местный бюджет. Всего же за четыре года действия федеральной программы «Современная школа» нацпроекта «Образование» в районе появилось 12 «Точек роста».

Например, в СОШ имени Диниса Булякова д. Смаково открылось два таких кабинета: физики и химии. В последнем находится и биологическая лаборатория. Ноутбуки, электронные микроскопы, наборы для создания роботов, квадрокоптеры — этих новшеств с особой радостью ждали ученики, которым раньше приходилось видеть современную технику разве что по телевизору. А учителя химии особо порадовались новым реактивам. Последний раз их обновляли еще в советские времена!

Кстати, педагоги, которые курируют новые кабинеты, прошли специальные курсы подготовки в дистанционном формате, чтобы знать, как работать с новой техникой и как обучать этому ребят.

- «Точки роста» - очень удачный проект для сельских школ, - поделился с нами своим мнением директор смаковской школы Мурадым Шагманов. - Они помогают ребятам из районов не отставать от городских школьников в знаниях современной техники. В конце концов, если в селе сильна школа, то и дети не будут уезжать в города.

Фото: из архива СОШ д. Смаково.