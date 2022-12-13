Мобилизованным из Башкирии выдадут образовательные сертификаты

- Работодатели и инвесторы заявляют большую потребность в кадрах. Нам важно ее оперативно удовлетворить, в том числе путем подготовки или переподготовки соискателей. Примером такого подхода являются образовательные сертификаты, - отметил премьер-министр Андрей Назаров. - В республике эта мера реализуется уже пятый год, сертификаты получили почти 1,9 тысячи граждан республики, 440 из которых - в текущем году.

Участникам специальной военной операции будут выдавать сертификаты на обучение стоимостью 50 тысяч рублей, хотя для остальных категорий его номинал составляет 20 тысяч рублей.

Ранее планировалось выдать в предстоящем году 400 образовательных сертификатов на общую сумму 4 млн рублей. С учетом изменений планируется обеспечить сертификатами 200 участников СВО и 500 жителей иных категорий. Дополнительно потребуется финансирование в размере 16 млн рублей.

Подать заявку на образовательный сертификат можно будет через центры занятости населения и региональный портал госуслуг (РПГУ). Расходы будут возмещаться путем предоставления субсидии образовательным организациям.

- Считаю, что нам необходимо предоставить возможность обучения по образовательным сертификатам также членам семей участников ВСО, - отметил Андрей Назаров.