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В Башкирии родители стали меньше жаловаться на школьное питание

В 2021 году родители школьников и воспитанников детсадов жаловались на питание детей 215 раз, а в 2022 году — только 123 раза. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве республики министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев.

В Башкирии родители стали меньше жаловаться на школьное питание
В Башкирии родители стали меньше жаловаться на школьное питание

— В республике выстроена системная работа по мониторингу качества школьного питания. ГКУ РБ «Управление социального питания», подведомственное министерству, регулярно выезжает в школы, детские сады, больницы и производит оценку уровня организации питания. В 2022 году таких выездов было 683, из них 123 — внепланово, из-за обращений граждан, — разъяснил министр.

Итоги выездов за 2022 год показывают положительную динамику: по сравнению с прошлым годом выявленный процент нарушения технологии приготовления блюд снизился с 64 до 36, выявления недоброкачественной продукции — с 83 до 17, использования продукции, не предназначенной для детского питания — с 58 до 42 процентов.

Однако, как показывают материалы выездных мероприятий, есть и существенные замечания, приводящие к снижению качества школьного питания, заметил Алексей Гусев. Это и несоблюдение технологии приготовления — порой повара работают, что называется, «на глаз»; и нарушение условий хранения пищевой продукции; и использование продуктов недостаточно высокого качества.

Глава республики Радий Хабиров дал поручение подготовить для него сводный доклад о том, как обстоят дела в области школьного питания во всех регионах республики.

Автор:Жанна МИРОНОВА
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