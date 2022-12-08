В Башкирии расскажут «Бабушкины сказки»

О конкурсе рассказали на II Всероссийской научно-практической конференции "Современные тенденции развития дошкольного и начального образования", которая прошла в Институте развития образования РБ. Акция проводится в рамках проекта "Мир возможностей" партии "Единая Россия".

Как рассказала координатор акции "Ценности будущего в традциях народной культуры" Анна Кузнецова, ее целью является создание в детских садах условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России.

Участвовать в конкурсе могут как государственные, муниципальные, так и частные детсады, которым предстоит в тесном взаимодействии с детьми и их семьями организовать три образовательных модуля: провести тематическую неделю "Традиционные ценности в культуре народов России", разработать и провести собственное мероприятие по оригинальному сценарию, а также реализовать семейный проект "Бабушкина сказка". Семьи-участники проекта "Бабушкина сказка" должны будут записать и проиллюстрировать сказку, которая передается из поколения в поколение.

Все подробности участия и проведения - на сайте движения "Сделаем вместе!".