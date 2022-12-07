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Министр образования Башкирии попросил родителей посмотреть на градусники за окном

Айбулат Хажин в своем ТГ-канале обратился к родителям, школьникам и коллегам. Просьба общая – следить за температурой воздуха.

Министр образования Башкирии попросил родителей посмотреть на градусники за окном
Министр образования Башкирии попросил родителей посмотреть на градусники за окном

Ссылаясь на синоптиков, министр образования предупредил, что ближайшие дни в республике будут очень холодными, по-настоящему морозными. И сообщил, что ходить в школу в такие дни совсем не обязательно. Он отметил:

«В начальных классах учебные занятия в сельских школах отменяются при температуре 23˚ ниже нуля, в городских школах – при 25˚ мороза. Занятия в 5-9 классах в сельских школах отменяются при 25˚ ниже нуля, в городских – при 27˚ мороза. Старшеклассники сельских школ могут не посещать занятия при температуре воздуха 30˚ мороза, городских – при 32˚».

Школы при этом продолжают работать, т. е. учителя все придут на работу, а вот решение об отмене посещения занятий из-за сильных морозов каждая школа принимает самостоятельно. «Причем, если кто-то из учеников придет в школу, для них должны быть проведены уроки по расписанию, даже если их окажется два или три человека», – уточнил министр. И добавил: «Температура воздуха в учебных помещениях, актовом зале, столовой и т. д. не должна быть ниже 18˚».

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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