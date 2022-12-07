Министр образования Башкирии попросил родителей посмотреть на градусники за окном

Ссылаясь на синоптиков, министр образования предупредил, что ближайшие дни в республике будут очень холодными, по-настоящему морозными. И сообщил, что ходить в школу в такие дни совсем не обязательно. Он отметил:

«В начальных классах учебные занятия в сельских школах отменяются при температуре 23˚ ниже нуля, в городских школах – при 25˚ мороза. Занятия в 5-9 классах в сельских школах отменяются при 25˚ ниже нуля, в городских – при 27˚ мороза. Старшеклассники сельских школ могут не посещать занятия при температуре воздуха 30˚ мороза, городских – при 32˚».

Школы при этом продолжают работать, т. е. учителя все придут на работу, а вот решение об отмене посещения занятий из-за сильных морозов каждая школа принимает самостоятельно. «Причем, если кто-то из учеников придет в школу, для них должны быть проведены уроки по расписанию, даже если их окажется два или три человека», – уточнил министр. И добавил: «Температура воздуха в учебных помещениях, актовом зале, столовой и т. д. не должна быть ниже 18˚».

Фото из открытых источников.