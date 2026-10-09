Учёный УУНиТ рассказал, почему орхидеи Башкирии оказались на грани исчезновения

Орхидеи Южного Урала — не тропические лианы, а скромные наземные многолетники, которые растут в лесах, на болотах и лугах. По числу видов Башкирия опережает соседние регионы: в Челябинской области — 32 таксона, на Среднем Урале — 31 вид, в Удмуртии и Кировской области — по 28–29 видов. Причину такого разнообразия объясняет доктор биологических наук, декан естественно-математического факультета Сибайского института УУНиТ Ильгиз Суюндуков.

«Секрет Башкирии — в ее пограничном положении, — говорит Ильгиз Варисович. — Мы находимся на стыке Европы и Азии, леса и степи. Пересеченный рельеф горной части и низкая хозяйственная освоенность создали уникальные места с разным климатом, где каждая орхидея нашла свой дом».

Выживать орхидеям помогает высокая специализация. Семена ятрышника шлемоносного размером с пылинку не имеют запаса питания и прорастают только в симбиозе с почвенными грибами. Подземная стадия может длиться до шести лет, прежде чем появится первый листок. Венерин башмачок заманивает насекомых запахом и формой цветка, но нектара не дает: опылитель выбирается из ловушки, унося пыльцу. Офрис насекомоносный имитирует самку насекомого, и самцы, пытаясь спариться с цветком, переносят пыльцу.

Но те же особенности делает орхидеи уязвимыми. Исчезновение конкретного вида гриба или редкого опылителя ставит растение на грань вымирания. Главный же враг — человек: промышленные разработки, интенсивный выпас скота и сенокошение уничтожают места обитания. На неохраняемых территориях популяции сокращаются, тогда как в заповедниках «Шульган-Таш» и «Башкирский» они пока стабильны.

«От семечка до первого цветка венериного башмачка проходит 15–17 лет, — напоминает ученый. — А живет такое растение до 150 лет. Уничтожая одну популяцию, мы стираем труд природы, на который ушли столетия».

Уже 25 лет ученые УУНиТ под руководством профессоров Института природы и человека Айрата Ишбирдина и Майи Ишмуратовой изучают башкирские орхидеи. Результатом стали стратегии сохранения редких видов, которые внедряются совместно с заповедниками. В экспедициях вместе с докторами наук работают студенты из Сибая.

«Сохранение биоразнообразия — это не просто академический интерес, а прямой вклад в экологическую безопасность региона, — подчеркивает ректор УУНиТ Вадим Захаров. — Работа нашего Сибайского института и лично доктора наук Ильгиза Суюндукова — пример того, как фундаментальная наука на местах становится основой для реальных природоохранных практик. Мы гордимся, что наши ученые раскрывают тайны уникальной флоры Башкирии и формируют научную базу для ее защиты».