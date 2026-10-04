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Наука
4 Октября , 10:52

В Башкирии для учёных из других регионов провели научные экскурсии

В этом году гостям представили два новых маршрута по научно-техническому и биолого-медицинскому туризму.

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В Уфе для учёных из других регионов провели научные экскурсииВ Уфе для учёных из других регионов провели научные экскурсии
В Уфе для учёных из других регионов провели научные экскурсии

С научным и туристическим потенциалом Башкортостана познакомились ученые из регионов России в рамках Международной школы-конференции «UUST Nanomaterials Days».

В межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ участники конференции  побывали в лабораториях, где работают молодые ученые, увидели модель уникального станка и новый авиационный двигатель, изучили наноструктурный титан для биомедицинского применения.

С персонифицированными имплантами, созданными на 3D‑принтере, а также с разработками и испытаниями новых лекарств ученые познакомились на биолого‑медицинской экскурсии. Гостям рассказали о возможностях биоматериала «Аллоплант» и его применении в различных областях медицины.

Как сообщает правительство республики, в 2026 году в Башкирии провели уже 35 научных экскурсий, в которых приняло участие полторы тысячи человек.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
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