В Башкирии для учёных из других регионов провели научные экскурсии

С научным и туристическим потенциалом Башкортостана познакомились ученые из регионов России в рамках Международной школы-конференции «UUST Nanomaterials Days».

В межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ участники конференции побывали в лабораториях, где работают молодые ученые, увидели модель уникального станка и новый авиационный двигатель, изучили наноструктурный титан для биомедицинского применения.

С персонифицированными имплантами, созданными на 3D‑принтере, а также с разработками и испытаниями новых лекарств ученые познакомились на биолого‑медицинской экскурсии. Гостям рассказали о возможностях биоматериала «Аллоплант» и его применении в различных областях медицины.

Как сообщает правительство республики, в 2026 году в Башкирии провели уже 35 научных экскурсий, в которых приняло участие полторы тысячи человек.