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Наука
21 Сентября , 10:59

Радий Хабиров поздравил Михаила Ковальчука с юбилеем

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук отмечает сегодня 80-летие. Глава республики Радий Хабиров на своей странице в соцсетях поздравил его от имени всего Башкортостана.

Радий Хабиров поздравил Михаила Ковальчука с юбилеемРадий Хабиров поздравил Михаила Ковальчука с юбилеем
Радий Хабиров поздравил Михаила Ковальчука с юбилеем

«Наша республика плотно сотрудничает с «Курчатовским институтом», флагманом развития науки и технологий, — подчеркнул Радий Хабиров. — В 2023 году мы заключили соглашение, в рамках которого реализуем важные совместные проекты в сфере науки и образования».

По словам главы региона, активное взаимодействие с федеральным научным центром ведут ученые в области генетики, в Республиканской гимназии-интернате имени Рами Гарипова и Республиканском инженерном лицее-интернате успешно работают «курчатовские классы», в которых ученики глубже изучают естественно-научные дисциплины, занимаются исследовательской деятельностью.

«Сердечно благодарю Михаила Валентиновича за поддержку наших инициатив, — отметил Радий Хабиров. — Желаю крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!»

Фото: соцсети Радия Хабирова.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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