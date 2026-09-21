Радий Хабиров поздравил Михаила Ковальчука с юбилеем

«Наша республика плотно сотрудничает с «Курчатовским институтом», флагманом развития науки и технологий, — подчеркнул Радий Хабиров. — В 2023 году мы заключили соглашение, в рамках которого реализуем важные совместные проекты в сфере науки и образования».

По словам главы региона, активное взаимодействие с федеральным научным центром ведут ученые в области генетики, в Республиканской гимназии-интернате имени Рами Гарипова и Республиканском инженерном лицее-интернате успешно работают «курчатовские классы», в которых ученики глубже изучают естественно-научные дисциплины, занимаются исследовательской деятельностью.

«Сердечно благодарю Михаила Валентиновича за поддержку наших инициатив, — отметил Радий Хабиров. — Желаю крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!»

Фото: соцсети Радия Хабирова.