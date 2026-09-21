Башкирия показала прогрессивный уровень зрелости управления наукой и технологиям

Оценка проводилась по пяти направлениям и включала 14 показателей и 44 конкретных признака. Как пояснила Светлана Мустафина, это своего рода диагностика: насколько выстроена система управления наукой, работают ли механизмы и дают ли они результат.

По направлению «управление» республика получила 100% — есть ответственный орган, сформирована профессиональная команда, утверждена госпрограмма. «Заказ на исследования» — 70%: органы власти заказывают разработки, но внедрение в реальную экономику пока отстает. «Кадры» — 72%: специалисты готовятся под нужды региона, но нужно лучше отслеживать достижение целей. «Поддержка молодых ученых» — 82%: мероприятия проводятся, однако жилищные программы и ипотечные льготы требуют возобновления. «Инновационное развитие» — 50%: технопарки работают, но для масштабирования технологических компаний необходима совместная работа с профильными ведомствами.

«Результаты хорошие, но мы не останавливаемся, — подчеркнула Светлана Анатольевна. — Наша задача — тиражировать успешные практики и точечно работать над показателями, где есть потенциал для роста». По ее словам, у республики есть все возможности сделать следующий шаг — перейти в лидерскую категорию.

Оценка НТР регионов России была дана во время стратегической сессии в рамках XIII международного форума технологического развития «Технопром», который проходил с 25 по 28 августа в Новосибирске.

Фото: скриншот трансляции оперативного совещания в правительстве РБ.