Академия главы Башкирии учредила научные гранты и премии за защиту диссертаций

Ученый совет БАГСУ при главе Республики Башкортостан утвердил пакет новаций, который кардинально меняет подход к финансированию науки. Если раньше помощь чаще носила разовый характер, то теперь она выстроена в единую цепочку: от замысла и сбора данных до публикации и защиты диссертации. Авторы программы уверены: такая система сделает карьеру в науке более привлекательной для молодежи и одновременно сориентирует исследования на запросы реального управления и экономики.

Главная новинка – ежегодный конкурс грантов для очных аспирантов. Победителей будет не больше трех, каждый получит до 300 тысяч рублей. Половина суммы перечисляется сразу после заключения договора, вторая половина – после промежуточного отчета. Тратить средства разрешается на научную литературу, аренду софта и оборудования, экспедиции, конференции, редактирование текстов и даже на публикации в престижных журналах. Приоритет отдается темам в сфере региональной экономики, менеджмента и социологии управления.

Не забыли и о научных наставниках. Защита диссертации аспирантом в течение трех лет обучения принесет руководителю 500 тысяч рублей. Если работа завершится на год позже – выплата составит 400 тысяч.

Сотрудники академии, которые опубликуют статьи в авторитетных научных изданиях с аффилиацией БАГСУ, смогут претендовать на премию до 200 тысяч рублей. Причем, как подчеркивают в руководстве, поощряется не количество, а качество – работы должны проходить строгую экспертную оценку и приносить реальную пользу образовательному и управленческому процессу.

Все процедуры – конкурсный отбор, экспертиза заявок, проверка целевого использования средств, промежуточная и итоговая отчетность – максимально открыты. Это исключает субъективизм и дает уверенность, что бюджетные деньги пойдут на действительно значимые проекты.

И.о. ректора БАГСУ Азат Бадранов так прокомментировал нововведения:

– Мы создаем среду, где научная инициатива получает не только моральное одобрение, но и реальные ресурсы. Аспирант должен иметь возможность сосредоточиться на содержании, не отвлекаясь на бытовые трудности.

Ожидается, что комплексная поддержка повысит число качественных публикаций, улучшит показатели аспирантуры и втянет студентов в реальные исследовательские проекты. В перспективе – более тесная связь образования с практикой, новые кадры для экономики и госуправления, а также конкретные разработки, способные решить насущные проблемы Башкирии.

По мнению экспертов, такая системная мера – пример того, как региональная власть и научное сообщество могут действовать в одной связке, превращая идеи в работающие инструменты развития.

Фото: БАГСУ.