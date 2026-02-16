В межвузовском кампусе Уфы открылась лаборатория биотехнологий УУНиТ

Новая структура ориентирована на проведение прикладных и фундаментальных исследований, нацеленных на повышение качества жизни, развитие устойчивого сельского хозяйства и создание функциональных продуктов питания, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Особое внимание в работе лаборатории будет уделено вопросам экологии. Как отметил начальник управления охраны окружающей среды министерства природопользования и экологии РБ Рустам Каримов, разработки «ИнноваБиоТех» имеют высокую значимость для региона.

«Открытие лаборатории „ИнноваБиоТех“ имеет высокую экологическую значимость для республики. Разработки, которые будут здесь вестись, непосредственно связаны со снижением антропогенной нагрузки на окружающую среду. В числе ключевых направлений — создание биопрепаратов для уменьшения пестицидной нагрузки на почвы, биологическая утилизация отходов сельского хозяйства. Особенно важно, что к исследованиям привлекаются молодые ученые. Это не только вклад в сохранение экологии региона, но и формирование современной экологической культуры будущих специалистов», — прокомментировал Рустам Каримов.

В число ключевых задач лаборатории также входят формирование и пополнение коллекции высокоэффективных штаммов микроорганизмов для растениеводства и животноводства, а также повышение биодоступности жизненно важных микроэлементов (йода, цинка) в пищевых продуктах.

Руководитель лаборатории Мария Кузнецова подчеркнула, что новая площадка станет точкой притяжения для талантливой молодежи и позволит укрепить связь между теорией и практикой.

«Открытие лаборатории „ИнноваБиоТех“ на базе межвузовского кампуса — это важный шаг к интеграции образовательного процесса с актуальными научными исследованиями и запросами реального сектора экономики. Мы уверены, что новая лаборатория станет точкой притяжения для молодых исследователей и усилит позиции УУНиТ как центра инновационного развития региона», — отметила Мария Кузнецова.

Работа лаборатории будет выстроена в формате научно-исследовательских проектов: студенты смогут готовить на базе «ИнноваБиоТех» выпускные квалификационные работы, проходить практику и участвовать в совместных инициативах с вузом и предприятием. Планируется также активное участие в грантовых конкурсах и поддержка студенческих технологических стартапов.

Ректор УУНиТ, профессор Вадим Захаров назвал открытие лаборатории примером эффективного взаимодействия всех сторон, задействованных в проекте создания кампуса.

«„ИнноваБиоТех“ – пример того, как инфраструктура кампуса эффективно объединяет университеты, науку и индустриальных партнеров. Здесь студенты и молодые ученые работают над реальными технологическими задачами, участвуют в прикладных исследованиях и запускают собственные проекты. Такие инициативы формируют основу биотехнологического направления и усиливают роль кампуса как центра научно-технологического развития республики», — подчеркнул Вадим Захаров.

Справочно

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться 25 кампусов, а к 2036 году их количество увеличится до 40. Работу по данному направлению ведет правительство Российской Федерации и минобрнауки России при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

Фото: пресс-служба правительства РБ.