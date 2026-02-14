Андрей Назаров напомнил о главном теоретике космонавтики Келдыше

Мстислав Келдыш был президентом Академии наук СССР с 1961 по 1975 годы. Именно в этот период он стал интеллектуальным стержнем трех колоссальных проектов, определивших ход мировой истории XX века. Это атомная бомба, ракетно-ядерный щит и прорыв человечества в космос.

В годы Великой Отечественной войны ученый решил проблему «флаттера» — разрушительных вибраций крыльев самолетов на больших скоростях. Его расчеты спасли тысячи жизней и позволили советским истребителям летать быстрее и выше, обеспечив превосходство над противником в воздухе.

«Свою карьеру Мстислав Всеволодович посвятил безопасности Отечества, понимая, что суверенитет держится не только на идеологии, но и на передовой мысли. Его личные амбиции всегда подчинялись интересам Родины.

Ученый считал, что Россия, чтобы сохранить свой суверенитет, должна быть лидером в технологиях. Его жизнь доказывает, что истинное величие нации создается и умножается в том числе в лабораториях и конструкторских бюро. И мы в Башкортостане открываем новые корпуса НОЦ и строим современные кампусы, следуя по пути, проложенному великим подвижником Мстиславом Келдышем», – подчеркнул Андрей Назаров.

Фото со страницы vk.com/agnazarov.