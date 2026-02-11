В УГНТУ открылись молодёжные научные школы в рамках проекта «Приоритет-2030»

Уникальность формата заключается в бесшовной интеграции образования и прикладной науки: школы решают реальные задачи промышленности и занимаются фронтирными исследованиями, одновременно формируя кадровый резерв для высокотехнологичных отраслей.

Председатель Государственного комитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина назвала открытие школ закономерным этапом трансформации высшей школы.

«Это стратегический переход к новой модели высшего образования. Бакалавры, магистранты и аспиранты вместе решают промышленные задачи — от «зеленой» химии до искусственного интеллекта. Так мы воспитываем не просто специалиста, а исследователя и инноватора, способного работать на стыке дисциплин. Мы строим „лифты“ для талантов, чтобы их идеи реализовывались здесь и сейчас. Опыт межвузовского кампуса — яркий пример того, как образование становится драйвером развития для нового поколения», — прокомментировала Светлана Мустафина.

Ректор УГНТУ Олег Баулин отметил, что создание школ стало ответом на запрос самой молодежи: вовлеченность студентов в проектную деятельность по программе «Приоритет-2030» достигла высоких показателей.

«Практически во всех научных коллективах, участвующих в реализации нашей программы развития, доля участников младше 39 лет значительно превышает 50 процентов. Важно, что их деятельность максимально практикоориентированная. Ребята сразу подключаются к проведению исследований, востребованных в отрасли, и готовят кандидатские диссертации в сотрудничестве с производственными компаниями», — подчеркнул Олег Баулин.

Каждая из трех школ имеет прикладную тематику, сопряженную с направлениями стратегических проектов университета, что обеспечивает синергию и простор для научного поиска.

Школа «Химия новой экономики» (рук. — доцент Самат Сахибгареев). Команда работает над технологиями для «зеленой» экономики и экономики замкнутного цикла. Ученые уже создали полимерно-битумную композицию на основе вторичных продуктов нефтехимии и получили образец сверхпрочного асфальтобетона. Разработки защищены патентами и свидетельствами. Второе направление школы — оптические экспресс-методы контроля сырья для получения высокоплавкого углеродного материала (игольчатого кокса).

Школа «Новые технологии, технические и интеллектуальные системы в машиностроении» (рук. — доцент Василий Лукьянов). Исследователи внедряют искусственный интеллект и цифровые двойники в поверхностную инженерию. Ключевая задача — создание отечественной установки электроосаждения композитных покрытий и прогнозирование свойств высокоэнтропийных сплавов с помощью нейросетей.

Школа «Автономизация добывающих активов» (рук. — доцент Булат Латыпов). Проект нацелен на создание «беспилотных» месторождений. Коллектив строит единый цифровой контур от пласта до инфраструктуры, разрабатывает имитационные SCADA-платформы и мультиагентные системы на базе больших языковых моделей. Среди первых результатов — нейросеть для диагностики отклонений в работе скважинных насосов по динамограммам.

Руководитель проекта Диляра Гамилова пояснила, что молодежные школы выступают в роли «полигона» для новых научных направлений.

«Это проект развития, который позволит получить как минимум два ключевых результата: протестировать новые научные тематики и сформировать молодежные коллективы, способные решать сложные наукоемкие задачи. Для университета это прежде всего механизм повышения качества основных направлений деятельности», — отметила Гамилова.

Проект реализуется в рамках программы «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети».

Справочно:

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет правительство РФ и минобрнауки России. В настоящее время при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется этот федеральный проект. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

Фото: пресс-служба правительства РБ.