У науки — женское лицо: учёные УУНиТ раскрыли секрет гармонии в работе и семье

Амина Уразова, директор Института истории и государственного управления, уверена: основа всего — крепкий тыл. «Благодаря поддержке семьи удается сочетать руководство, общественную работу и науку. Мы разделяем обязанности, держим друг друга в курсе событий. Мое расписание четко спланировано на месяцы вперед, что позволяет находить баланс. Именно близкие дарят вдохновение для новых идей», — отмечает Амина Ильдусовна.

Елена Елизарьева, доцент кафедры безопасности производства, считает, что идеального баланса не существует, и в этом нет трагедии. «Порой больше внимания семье, порой — науке. Главное — умение договариваться и помогать. Очень ценно, когда близкие поддерживают твое профессиональное развитие», — делится она.

Анна Воронкова, доцент кафедры телекоммуникационных систем, вовлекает в свою профессиональную жизнь детей. «Воспитывать ребенка и строить карьеру сложно, но реально. Мы привлекаем детей к нашей работе, рассказываем об открытиях. Их вопросы порой рождают свежие идеи. Наука интересна сама по себе, а общение с детьми лишь усиливает этот интерес», — говорит Анна Владимировна.

Лиана Ковалёва, заведующая кафедрой прикладной физики, доктор технических наук, обращает внимание на специфическую нагрузку женщин-преподавателей. «Главная задача — грамотно организовать время, чтобы родные чувствовали себя комфортно, несмотря на загруженность. Женщина способна решать несколько задач одновременно, но условия науки редко дают финансовую стабильность. Возможно, мужчинам тоже стоит задуматься, как они сочетают науку и благополучие семьи», — рассуждает профессор.

Опытные ученые УУНиТ адресуют начинающим исследовательницам простые, но важные советы: не терять «запала», быть в движении, впитывать инновации и понимать полезность своей работы. А главное — не забывать проживать свою жизнь, находить время для радости, заботиться о себе и близких.

