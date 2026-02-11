Научная гостиная Евразийского НОЦ собрала более 100 гостей в кампусе Уфы

Гостей ждала насыщенная программа, совместившая традиции и современные форматы популяризации знаний, рассказали в пресс-службе Евразийского НОЦ. Погружение в тему началось с презентации книги Розалии Султангареевой «Башкирские народные традиции», после чего слово взяли молодые ученые. В формате «Открытого микрофона» участники смогли представить свои гипотезы, а кульминацией вечера стал «Научный стендап», где исследования превратились в увлекательные и остроумные истории.

Директор АНО «Управляющая компания НОЦ Республики Башкортостан» Наталия Латыпова подчеркнула уникальную атмосферу встречи:

— Научная гостиная Евразийского НОЦ доказала, что, когда ученые, студенты, школьники и все, кто увлечен наукой, собираются вместе, рождается особая интеллектуальная энергия. Это не просто мероприятие — это пространство для будущих открытий и коллабораций, где вдохновение становится отправной точкой для серьезной работы.

Важным событием вечера стало открытие фотовыставки «Ученый Башкортостана». Экспозиция представила портреты как начинающих, так и выдающихся деятелей науки из ведущих вузов и институтов республики: УУНиТ, УГНТУ, БГМУ, БашГАУ, БГПУ им. М. Акмуллы, ИПСМ РАН и УФИЦ РАН. Часть фоторабот также размещена на уличных экранах Уфы.

Роль кампуса как центра притяжения для горожан отметил директор ООО «Кампус» Сергей Гладких:

— Научная гостиная еще раз подтвердила ключевую роль межвузовского кампуса как открытой городской площадки для популяризации науки. Наша задача — сделать кампус точкой входа в науку для жителей Уфы, местом, где научные идеи становятся частью повседневной городской жизни.

Высокую оценку событию дала председатель Госкомитета по науке и высшему образованию Башкортостана Светлана Мустафина, назвав гостиную примером «живой науки»:

— Когда в пространстве кампуса встречаются студенты, ученые и школьники, рождается особая творческая атмосфера. Открытый микрофон и научный стендап ломают стереотипы и показывают: наука — это увлекательно и человечно. Межвузовский кампус становится настоящим центром притяжения, где образование встречается с исследованиями, а традиции — с инновациями.

Следить за анонсами новых лекций и проектов Евразийского НОЦ можно на его официальном сайте.

Справочно:

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России реализуется масштабный проект по созданию сети современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться 25 таких студгородков, к 2036 году — 40. Работу ведут правительство РФ и минобрнауки России при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». Башкортостан является пилотным регионом: первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе открылась в феврале 2024 года.

Фото: пресс-служба Евразийского НОЦ.