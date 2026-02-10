В Уфимском университете стартовал конкурс грантов для молодых преподавателей

В конкурсном отборе смогут принять участие 30 перспективных проектов по трем направлениям: естественно-научному, техническому и гуманитарному. Победители получат грант в размере 120 тысяч рублей каждый. Основная задача инициативы — материальное стимулирование и сбалансированная кадровая политика, способствующая удержанию талантливой молодежи в науке и образовании, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

«Грантовая помощь всех уровней – это критически важная мера поддержки молодых ученых и преподавателей нашей республики. Такие шаги навстречу начинающим исследователям способствуют привлечению и омоложению кадрового состава, активизируют коммерциализацию разработок, увеличивают долю студентов, планирующих научную карьеру», — прокомментировала председатель Госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.

К участию приглашаются штатные преподаватели УУНиТ в возрасте до 39 лет, работающие на полную ставку и успешно совмещающие педагогическую деятельность с научной работой. Обязательное условие — наличие не менее трех статей в рецензируемых научных журналах («белый список»), опубликованных с 1 января 2025 года.

Заявки на конкурс принимаются до 25 февраля 2026 года включительно. Подробности и условия участия доступны на официальном портале УУНиТ.

Справка

По поручению президента России Владимира Путина в стране создается сеть современных университетских кампусов. К 2030 году планируется ввести в эксплуатацию 25 таких объектов, а к 2036 году их число вырастет до 40. Башкортостан вошел в число пилотных регионов этого федерального проекта. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе была открыта в феврале 2024 года. Строительство и проектирование 24 кампусов ведется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: пресс-служба правительства РБ.