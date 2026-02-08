0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Наука
8 Февраля , 14:46

Радий Хабиров рассказал о передовых разработках башкирских учёных

Глава Башкирии разместил пост в соцсетях о том, как ученые нашей республики решают важнейшие задачи по обеспечению технологического суверенитета России.

Радий Хабиров рассказал о передовых разработках башкирских учёных
Радий Хабиров рассказал о передовых разработках башкирских учёных

Институт биохимии и генетики УФИЦ РАН реализует два крупных проекта на гранты федерального минобрнауки. Они направлены на достижение целей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».  В рамках программы мегагрантов здесь разрабатывают эффективные инструменты для развития животноводства с использованием генетических технологий и анализа больших данных. Общий объем финансирования на пять лет превышает полмиллиарда рублей.   

По федеральной научно-технической программе развития генетических технологий институт занимается постгеномными технологиями для птицеводства. Объем финансирования трехлетнего гранта — более 270 млн рублей.

Еще одним прорывным исследованием — уже в области здравоохранения — занимаются ученые Башгосмедуниверситета. Они разрабатывают первый российский радиофармацевтический лекарственный препарат для диагностики ишемической болезни сердца.

«Радует, что наши ученые трудятся на передовом рубеже, создают необходимые людям технологии и укрепляют научно-исследовательский потенциал Башкортостана. От души поздравляю всех вас с Днём российской науки. Новых вам открытий и свершений!» — написал Радий Хабиров.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

 

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru