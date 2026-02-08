Радий Хабиров рассказал о передовых разработках башкирских учёных

Институт биохимии и генетики УФИЦ РАН реализует два крупных проекта на гранты федерального минобрнауки. Они направлены на достижение целей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В рамках программы мегагрантов здесь разрабатывают эффективные инструменты для развития животноводства с использованием генетических технологий и анализа больших данных. Общий объем финансирования на пять лет превышает полмиллиарда рублей.

По федеральной научно-технической программе развития генетических технологий институт занимается постгеномными технологиями для птицеводства. Объем финансирования трехлетнего гранта — более 270 млн рублей.

Еще одним прорывным исследованием — уже в области здравоохранения — занимаются ученые Башгосмедуниверситета. Они разрабатывают первый российский радиофармацевтический лекарственный препарат для диагностики ишемической болезни сердца.

«Радует, что наши ученые трудятся на передовом рубеже, создают необходимые людям технологии и укрепляют научно-исследовательский потенциал Башкортостана. От души поздравляю всех вас с Днём российской науки. Новых вам открытий и свершений!» — написал Радий Хабиров.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.