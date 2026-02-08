0 °С
Наука
8 Февраля , 15:04

Молодые учёные России получили премии президента в области науки и инноваций

В преддверии Дня российской науки Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля премии Президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2025 год, сообщает сайт kremlin.ru.

— Поздравляю с праздником все научное сообщество нашей страны: маститых ученых, руководителей крупных институтов и научных центров, преподавателей, научных сотрудников, инженеров и лаборантов, выпускников вузов и аспирантов, которые делают ещё только первые шаги на научном поприще, — обратился к присутствующим Владимир Путин.

Премия присуждается с 2008 года молодым российским ученым не старше 35 лет за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.

С 2019 года размер каждой премии составляет 5 миллионов рублей.

Фото с сайта kremlin.ru.

 

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
