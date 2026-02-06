Учёные Уфимского университета — о балансе между наукой и жизнью

Наука и материнство: два самых важных проекта

Для Эльвиры Хафизовой, кандидата технических наук и доцента кафедры материаловедения и физики металлов УУНиТ, 2016 год стал поворотным. В один период жизни ей удалось успешно защитить кандидатскую диссертацию и стать мамой.

«2016 год для меня особенный, — рассказывает она. — Я тогда защитила кандидатскую диссертацию и родила первую дочь. Сегодня я мама двоих детей, руководила несколькими грантовыми проектами, прошла стажировки в Китае, опубликовала десятки научных статей и участвовала в международном научном стендапе Science Slam».

Ученый уверена, что поддержка семьи — это фундамент для движения вперед. «Любовь близких придает сил, а сама наука делает нас сильнее и увереннее», — подчеркивает она. Ее совет будущим коллегам звучит как формула успеха: «Ищите точку пересечения вашей профессии и личного счастья. Именно здесь вас ждут самые интересные открытия».

От первого выступления — к международному признанию

История Юлии Модиной, старшего научного сотрудника лаборатории многофункциональных материалов и кандидата технических наук, — это путь последовательного роста и смелых шагов.

«В 2016-м у меня были первые значимые шаги: первая поездка на море, первая командировка в Петербург и первое выступление на Всероссийском форуме в Москве. Сегодня я научный сотрудник, регулярно участвую в зарубежных поездках и публикуюсь в авторитетных изданиях», — делится Юлия.

Ее профессиональный рецепт основан на активной позиции и балансе. «Важно постоянно развиваться, пробовать новое и проявлять инициативу. Участвуйте в конференциях, подавайте заявки на гранты и не бойтесь ставить амбициозные цели. Но не забывайте отдыхать и получать удовольствие от жизни вне науки тоже», — рекомендует исследователь.

Фото: пресс-служба УУНиТ.