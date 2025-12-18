Замглавы министерства просвещения России оценил потенциал кампуса Уфы и БГПУ

Программа визита началась в межвузовском студенческом кампусе Евразийского научно-образовательного центра в Уфе, первая очередь которого была открыта в феврале 2024 года. Федеральный гость высоко оценил современные возможности лабораторий, созданных на базе ведущих вузов республики: УГНТУ, УУНиТ и БГМУ минздрава России.

Далее Александр Бугаев вместе с ректором Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы Салаватом Сагитовым отправился в институты вуза-резидента кампуса — Акмуллинского университета.

Знакомство с педагогическим вузом началось с фотовыставки «Как молоды мы были...», посвященной истории студенческих отрядов Башкирии. Заместителю министра рассказали о развитии добровольческого движения: действующий с 2013 года «Добро.Центр» БГПУ объединяет 575 волонтеров, реализующих социальные акции для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В Институте физики, математики, цифровых и нанотехнологий декан Азат Юсупов представил гостю разработки лаборатории «Наноэлектроники перспективных материалов имени А. Лачинова» и молодежной лаборатории «Прикладная физика и технологии наносенсорики». Ректор Салават Сагитов подчеркнул особое внимание вуза к фундаментальной и прикладной науке, отметив, что в 2025 году университет выполнил проекты по госзаданию минпросвещения РФ на сумму 53 миллиона рублей.

Особый интерес вызвала демонстрация современных условий для подготовки педагогов по основам здорового образа жизни и оказания первой помощи. В обновленных кабинетах Института физической культуры и здоровья человека, модернизированных в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» нацпроекта «Молодежь и дети», установлены роботы-тренажеры «Глаша», «Гоша» и «Гаврюша», манекены для отработки сердечно-легочной реанимации, а также тактические аптечки и другое оборудование.

«Башкирский госпедуниверситет динамично развивается, за что большая благодарность ректору и профессорско-преподавательскому составу. Потому что каждый раз приезжаешь и видишь что-то новое. Но самое главное — у студентов, у аспирантов горят глаза. Это лучший показатель того, что здесь им интересно. Одно из важнейших направлений — патриотическое воспитание. Подготовка соответствующих специалистов – одна из важнейших задач, в Акмуллинском университете и межвузовском студенческом кампусе Уфы вся материально-техническая база этому соответствует, созданы все условия», — отметил по итогам визита Александр Бугаев.

Справка

По поручению президента России Владимира Путина в стране реализуется масштабная программа по созданию сети современных университетских кампусов. К 2030 году планируется ввести в эксплуатацию 25 таких объектов, а к 2036 году их число увеличится до 40. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 студенческих городка. Башкортостан вошел в число пилотных регионов, где эта федеральная инициатива уже воплощена в жизнь: первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

