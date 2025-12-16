Башкирия вошла в топ-10 регионов России по научно-техническому развитию

Башкирия поднялась на одну позицию в рейтинге по сравнению с прошлым годом, отметила она.

— Поздравляем и ждем, когда республика войдет в тройку лидеров – у нас все для этого есть, — прокомментировал событие Радий Хабиров.

Рейтинг, представленный Минобрнауки России, учитывает 40 показателей в трех направлениях: качество управления, условия для наукоёмкого бизнеса и поддержка исследователей. Рейтинг направлен на стимулирование развития сферы исследований и разработок в субъектах России.

Фото: пресс-служба правительства РБ