-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Наука
16 Декабря , 14:19

Башкирия вошла в топ-10 регионов России по научно-техническому развитию

Республика заняла седьмое место по результатам национального рейтинга научно-технологического развития России. Об этом сообщила председатель госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина на оперативном совещании в правительства республики.

Башкирия вошла в топ-10 регионов России по научно-техническому развитию
Башкирия вошла в топ-10 регионов России по научно-техническому развитию

Башкирия поднялась на одну позицию в рейтинге по сравнению с прошлым годом, отметила она.

— Поздравляем и ждем, когда республика войдет в тройку лидеров – у нас все для этого есть, — прокомментировал событие Радий Хабиров.

Рейтинг, представленный Минобрнауки России, учитывает 40 показателей в трех направлениях: качество управления, условия для наукоёмкого бизнеса и поддержка исследователей. Рейтинг направлен на стимулирование развития сферы исследований и разработок в субъектах России.

Фото: пресс-служба правительства РБ

Автор: Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru