Учёные БГМУ вышли на ключевой этап в создании нового антидепрессанта

Цель текущих экспериментов – оценить, как новые синтезированные соединения влияют на поведение, эмоциональное состояние и когнитивные функции (внимание, память, обучение) живых организмов в условиях стресса, сообщили в пресс-службе кампуса.

«Наблюдая за поведением животных в специальных установках-лабиринтах, мы видим, как наши вещества воздействуют на головной мозг. Как правило, под влиянием эффективных антидепрессантов животные лучше адаптируются к стрессу, быстрее находят выход из некомфортных ситуаций и демонстрируют меньшее поведенческое "отчаяние" по сравнению с контрольной группой», – пояснила к.м.н., научный сотрудник лаборатории поиска малых таргетных молекул БГМУ Гульнара Гайсина.

Для исследований используются и рыбки Danio rerio, чья реакция на тревогу хорошо изучена. В состоянии страха они опускаются на дно аквариума. Если же добавляемое в воду экспериментальное соединение обладает антидепрессивным эффектом, рыбы активно плавают в верхних слоях воды.

Особенность и перспективность разработки уфимских ученых заключается в молекулярной основе будущего препарата. Химики БГМУ синтезировали принципиально новые тиетаносодержащие соединения, которые ранее не существовали и не были изучены в мировой практике. Эти молекулы могут стать основой для создания оригинальных отечественных антидепрессантов с новым механизмом действия.

Актуальность работы сложно переоценить. Согласно официальной статистике, в России сегодня более 5 миллионов человек страдают от депрессивных расстройств, и медики прогнозируют рост этой цифры. Создание эффективных и доступных лекарств – важнейшая задача для системы здравоохранения.

Разработка уже привлекла внимание научного и фармакологического сообщества. Ученые других университетов и представители фармкомпаний проявляют интерес к сотрудничеству с лабораторией БГМУ.

Научные исследования ведутся в рамках программы развития «Приоритет-2030». Работа лаборатории является ярким примером того, как создание современной исследовательской инфраструктуры, такой как межвузовский кампус Евразийского НОЦ в Уфе, ускоряет прорывные разработки.

Справка

Башкортостан вошел в число пилотных регионов по реализации федерального проекта по созданию сети современных университетских кампусов, инициированного президентом Владимиром Путиным. Первая очередь межвузовского кампуса в Уфе была открыта в феврале 2024 года. Всего к 2030 году в стране планируется создать 25 таких студенческих городков, а к 2036 году их число увеличится до 40. Проект реализуется правительством РФ и минобрнауки России при поддержке национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: пресс-служба уфимского межвузовского кампуса.