В Уфе открылся новый диссертационный совет по техническим специальностям

Создание совета — стратегический шаг для развития науки и подготовки высококвалифицированных кадров в регионе, сообщили в пресс-службе межвузовского кампуса Уфы. Его работа направлена на кадровое становление выпускников аспирантуры УУНиТ и повышение уровня исследований в сфере разработки новых технологий, оборудования, решений по автоматизации, а также в области создания современных сплавов и методов их обработки.

Как отметила председатель Госкомитета по науке и высшему образованию РБ Светлана Мустафина, это важное событие для всей республики.

— Университет становится центром научной экспертизы и подготовки кадров высшей квалификации, что расширяет возможности проведения исследований и защиты диссертаций в рамках самого вуза. Открытие диссовета привлечет одаренных молодых ученых и перспективных специалистов индустрии, — подчеркнула она.

Открытие совета станет ключевым фактором для выполнения стратегического проекта УУНиТ «Средства производства» в рамках программы «Приоритет 2030». В его состав вошли авторитетные эксперты, связанные с ведущими научными школами университета, что гарантирует преемственность традиций и высокие стандарты оценки исследований.

Практическая значимость нового диссовета огромна для промышленного региона. Как пояснила председатель совета Ирина Семенова, потребность в таких кадрах обусловлена концентрацией в Башкирии и соседних областях крупных предприятий, таких как «ОДК-УМПО», «НЕФАЗ», «Агрегат» и других.

— Они остро нуждаются в новых технологических процессах и материалах. Решение таких задач требует подготовки специалистов, владеющих инновационными методами исследования и опытом создания наукоемких технологий, — отметила Семенова.

До сих пор ближайшие советы по схожим специальностям находились в вузах Магнитогорска и Челябинска, но были ориентированы преимущественно на черную металлургию. Крупные университеты соседних регионов, как правило, принимают к защите своих соискателей. Новый совет в Уфе устраняет эту географическую и логистическую преграду, избавляя ученых Башкирии от необходимости затратных поездок в другие города.

Справка

Уфимский кампус Евразийского НОЦ — часть масштабной федеральной программы по созданию сети современных студенческих городков, инициированной президентом России Владимиром Путиным. Первая очередь кампуса в Уфе была открыта в феврале 2024 года при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». Всего к 2030 году в стране планируется создать 25 таких кампусов, а к 2036 году их число возрастет до 40.

Фото: пресс-служба межвузовского кампуса Уфы.