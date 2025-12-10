Уфа собрала светил торакальной хирургии на II Евразийском конгрессе

В работе конгресса приняли участие эксперты отрасли: главный торакальный хирург минздрава РФ профессор Петр Яблонский, академик РАН Владимир Порханов, заместитель директора НИИ онкологии им. Герцена профессор Андрей Рябов и другие. Повестка была посвящена актуальным вопросам оказания специализированной помощи при онкологических, фтизиатрических и пульмонологических заболеваниях, а также консолидации научного потенциала, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Особенностью конгресса стали уникальные сессии «живой хирургии» в Клинике БГМУ. Приглашенные врачи провели сложнейшие оперативные вмешательства с использованием роботизированных и малоинвазивных технологий. В режиме реального времени за работой хирургов следили студенты БГМУ, для которых это стало частью образовательного процесса.

«Мы живем в уникальное время, для студентов открыты огромные возможности», — обратился к будущим врачам ректор БГМУ, академик РАН Валентин Павлов. Он подчеркнул символичность проведения конгресса на территории современного межвузовского кампуса как одной из ключевых научных точек университета.

Международный вектор мероприятия поддержал профессор Хао Сюй из Харбинского медицинского университета (Китай), который прочитал студентам лекцию и отметил их высокую вовлеченность: «Мне очень понравились студенты БГМУ. Это умные ребята... у нас действительно очень хорошие отношения между нашими университетами».

В рамках деловой программы эксперты обсудили развитие современной хирургии в России. Заместитель министра здравоохранения РБ Динара Еникеева отметила, что регион и БГМУ по праву стали площадкой для столь значимого события. Высокий уровень развития торакальной хирургии в республике подтвердил и академик Владимир Порханов.

Торжественным моментом конгресса стало присуждение звания «Почетный доктор БГМУ» с вручением профессорской мантии академику Владимиру Порханову и профессору Петру Яблонскому.

Помимо научной программы, в уфимском кампусе состоялась олимпиада по торакальной хирургии для студенческих команд ведущих медицинских вузов страны, включая БГМУ, Сеченовский университет и Военно-медицинскую академию.

Справка

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет правительство Российской Федерации и минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

Фото: пресс-служба правительства РБ.