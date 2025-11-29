Педагог из Башкирии поделился впечатлениями от Конгресса молодых учёных

Роман Кулешов, который также возглавляет Клуб молодых ученых Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ), поделился своими впечатлениями от масштабного форума.

«Конгресс объединил ярких лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций. Но главное — здесь было много молодежи», — отметил ученый.

Несмотря на то, что на форуме были широко представлены технические направления, педагогика и гуманитарные науки также оказались в фокусе внимания. В рамках Конгресса проходил Форум стран БРИКС по социально-гуманитарным исследованиям, а на отдельных сессиях обсуждались актуальные вопросы российского образования.

Одной из важных тем Конгресса стала возможность создания в нескольких городах России линейки студенческих кампусов. «В этой связи была отмечена и наша республика, — подчеркнул Роман Кулешов. — Ведь студенческий кампус Евразийского НОЦ у нас уже создан и прекрасно функционирует, объединяя ведущие вузы региона».

Программа мероприятия была крайне насыщенной. Особый интерес, по словам Кулешова, вызвали интерактивные стендовые доклады. «На них можно было попробовать водить корабль, как настоящий капитан, или радиоуправляемые машины, что-нибудь смастерить. Я вот, например, сделал себе подобие новогоднего шарика, на елку повешу. Подобные мастер-классы заставляют вернуться в детство, и это очень приятное чувство. Вообще было очень много различных активностей, викторин, розыгрышей, глаза разбегались», — поделился впечатлениями доцент БГПУ.

Главным же итогом поездки, по мнению Романа Кулешова, стала убежденность в том, что наука в России активно развивается и привлекает все больше молодых людей.

«Посещая подобные мероприятия, видишь огромное количество молодежи — от школьников до молодых кандидатов и докторов наук. Быть по-настоящему умным в современном мире стало модно, это не может не радовать. Уверен, что молодежь нашей страны на правильном пути, и мы все вместе будем стараться дальше развивать науку», — резюмировал Роман Кулешов.

Фото: пресс-служба БГПУ.