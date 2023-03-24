Ученые из Башкирии выяснили, какие гены отвечают за неврологические осложнения при COVID-19

Как рассказали в пресс-службе УУНиТ, в ходе исследования ученые провели анализ генома 336 добровольцев 18 - 25 лет, которые перенесли заболевание в легкой и средней форме и столкнулись с неврологическими осложнениями: сильной головной болью, проблемами с памятью и сном, потерей обоняния и вкуса, беспокойством и депрессией. Эти симптомы сохранялись у них около года после выздоровления. В итоге было обнаружено четыре гена, по которым можно определить предрасположенность к этим осложнениям.

- Это поможет другим ученым расширить анализ последствий ковида и определить механизмы и биологические процессы, приводящие к таким осложениям, - рассказал руководитель лаборатории нейрокогнитивной геномики УУНиТ, ведущий научный сотрудник Центра вычислительной биологии СПбПУ Александр Канапин.

Благодаря исследованию медики в дальнейшем смогут прогнозировать течение заболевания у пациентов и сразу назначать правильное лечение.

Проект «Исследование молекулярно-генетических основ когнитивных и психоневрологических особенностей и последствий пандемии COVID-19» реализуется за счет средств мегагранта правительства Республики Башкортостан.

Фото: пресс-служба УУНиТ.