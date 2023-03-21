Ученые из Уфы придумали, как очищать почву от нефтепродуктов с помощью подсолнечника

Как рассказали в пресс-службе УУНиТ, ученые биологического факультета уфимского вуза получили поддержку Российского научного фонда на разработку проекта "Разработка инновационных технологий биоремедиации нефтезагрязненных земель". В рамках проекта они подбирают растения, которые выращивают в загрязненной почве и участвуют в ее разложении. Для активизации этого процесса используются микробные препараты, которые разрушают нефтеотходы.

- Мы постоянно отслеживаем взаимодействие растений и препаратов в этом процессе и одновременно подбираем способы обработки микробиологическими препаратами, - рассказал руководитель проекта, профессор кафедры биохимии и биотехнологии УУНиТ Рашит Фархутдинов. - При этом нужно оценивать гормональный баланс растения и в случае необходимости корректировать комбинации фитопрепаратов.

Эти процессы сегодня изучены еще не до конца. Уфимские ученые используют для исследований подсолнечник, широко распространенный в сельском хозяйстве. А биопрепараты производятся на отечественных предприятиях. Коллектив планирует в будущем разработать технологию "фиторемедиационного конвейера". В этом случае для очистки почвы будут последовательно использоваться несколько растений.

Фото: пресс-служба УУНиТ.