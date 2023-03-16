Ученые создадут цифровые двойники жителей Башкирии для пошива одежды

Как рассказали в пресс-службе правительства РБ, традиционные параметры человека и размерная сетка устаревают из-за процесса акселерации. Кроме того, они могут отличаться в зависимости от географического положения, демографических и культурных факторов. В итоге конструкции одежды могут не подходить современным потребителям.

- Для решения этой проблемы мы создаем систему антропометрических данных по типам фигур, актуализированную для потенциальных потребителей нашего региона ‒ Республики Башкортостан, — отметил доцент кафедры «Технологии и конструирования одежды» Айрат Рахматуллин.

Цифровой двойник человека поможет производителям шить одежду, не измеряя лично фигуру того или иного человека. Это ускоряет процесс производства, упрощает его доступность. Эти данные могут храниться в памяти мобильного устройства человека, на флеш-карте или в компьютере, а при необходимости отправляться по назначению.

Разработчики планируют завершить работы уже в этом году.

Исследование проводится в рамках стратегического проекта "Новая среда жизни" по госпрограмме "Приоритет 2030". А по мнению заместителя премьер-министра правительства РБ - министра промышленности, энергетики и инноваций Александра Шельдяева, разработчики могут претендовать на поддержку в продвижении продукта.

Фото: пресс-служба правительства РБ.