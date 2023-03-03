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Сегодня, 19:26

Башкирию признали образцом по использованию научных инструментов

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях рассказал о тех научных направлениях, с которыми руководитель республики познакомил в Уфе вице-премьера правительства России Дмитрия Чернышенко.

Башкирию признали образцом по использованию научных инструментов
Башкирию признали образцом по использованию научных инструментов

Как поведал Радий Хабиров, они вместе посетили одном из корпусов Евразийского научно-образовательного центра – «УГНТУ-Роснефть», в котором четыре образовательных блока с 15 кластерами - это позволяет получить качественное профессиональное образование. Побывали гости и в открытой в 2022 году инженерной школе «Моторы будущего» Уфимского университета науки и технологий, там молодые ученые занимаются разработкой и выпуском наукоемкой продукции

Состоялась встреча молодыми учеными и технологическими предпринимателями Евразийского НОЦ, было знакомство и с первой очередью Межвузовского студенческого кампуса – республиканским IQ-парком, который к концу года откроется в Уфе на улице Заки Валиди.

«Нам очень отрадно, что Дмитрий Николаевич назвал нашу республику образцом эффективного использования инструментов, которые предлагает Минобрнауки России. Это «Приоритет 2030», научно-образовательные центры мирового уровня, передовые инженерные школы и другие проекты», - подвел итог Радий Хабиров.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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