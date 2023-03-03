Башкирию признали образцом по использованию научных инструментов

Как поведал Радий Хабиров, они вместе посетили одном из корпусов Евразийского научно-образовательного центра – «УГНТУ-Роснефть», в котором четыре образовательных блока с 15 кластерами - это позволяет получить качественное профессиональное образование. Побывали гости и в открытой в 2022 году инженерной школе «Моторы будущего» Уфимского университета науки и технологий, там молодые ученые занимаются разработкой и выпуском наукоемкой продукции

Состоялась встреча молодыми учеными и технологическими предпринимателями Евразийского НОЦ, было знакомство и с первой очередью Межвузовского студенческого кампуса – республиканским IQ-парком, который к концу года откроется в Уфе на улице Заки Валиди.

«Нам очень отрадно, что Дмитрий Николаевич назвал нашу республику образцом эффективного использования инструментов, которые предлагает Минобрнауки России. Это «Приоритет 2030», научно-образовательные центры мирового уровня, передовые инженерные школы и другие проекты», - подвел итог Радий Хабиров.