Ученые Башкирии победили в научном конкурсе

Российский научный фонд подвел итоги конкурса, результатом которого стала поддержка проектов научных коллективов Башкирии.

Так, поддержку получили два проекта Уфимского университета науки и технологий, связанных с химическими разработками. Еще один химпроект, удостоенный внимания, разрабатывается в УФИЦ РАН.

«Ученые работают над созданием новых материалов, которые планируется использовать в катализе, оптике, сенсорике, доставке терапевтических агентов, диагностике заболеваний, фотодинамической терапии и электронике, – прокомментировал событие в соцсетях руководитель администрации главы РБ Максим Забелин. – Исследования также помогут создать перспективные титановые сплавы для машиностроения и медицинского применения»».

Фото: соцсети.