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Вчера, 17:34

Студенты из Уфы создали мобильного робота-дезинфектора

Руководитель администрации главы РБ Максим Забелин на своей странице в соцсетях рассказал о студенческом стартапе по созданию робота-дезинфектора. Чудо техники разработали студенты УГНТУ, входящего в Евразийский НОЦ мирового уровня.

Студенты из Уфы создали мобильного робота-дезинфектора
Студенты из Уфы создали мобильного робота-дезинфектора

Робот распыляет озон в труднодоступные места, уничтожая тем самым все патогены: бактерии, плесневые грибы, штаммы гриппа. В него встроены камера, средство связи, датчики, бесконтактная зарядка. Механизм может преодолевать препятствия до пяти сантиметров в высоту и работает без зарядки в течение часа.

Как рассказал руководитель проекта, директор Центра цифровых технологий и робототехники, доцент кафедры электротехники и электрооборудования предприятий УГНТУ Павел Хлюпин, идея создать такого робота появилась еще в периоде пандемии коронавируса, так как мобильный озонатор может лучше дезинфицировать помещения.

Предполагается, что робота будут применять для обработки школьных классов, точек общепита и в других сферах. А его стоимость при минимальных габаритах составил около 150 тысяч рублей. Размеры робота скорректируют после тестирования. А запустить в производство первую партию планируется уже в конце этого года.

Фото: открытые источники.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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