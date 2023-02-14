Студенты Башкирии научились пользоваться лингвистической платформой для фиксации диалектов

В обучении участвовали студенты факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики под руководством разработчиков лингвистической платформы.

- Платформа позволяет сохранять в общедоступном месте данные и объединять различных специалистов для их изучения, - пояснила профессор Института системного программирования РАН Юлия Норманская. - Благодаря этому над одним и тем же диалектом могут работать до пяти человек, специализирующихся в транскрипции, истории звука и других областях. Особенность программы в том, что она значительно ускоряет анализ данных.

В Башкирии платформу планируется применить для фиксации трех существующих диалектов башкирского языка, анализа их этимологии и отражения фонетических особенностей. В этом году ученые УУНиТ получили грант РНФ на изучение диалектных и фольклорных особенностей гайнинских башкир. Экспедиция пройдет в Бардымском районе Пермского края, а данные будут анализироваться как раз с помощью новой платформы.