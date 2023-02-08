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Максим Забелин рассказал о семье учёных из Башкирии

Руководитель администрации главы РБ рассказал об уфимских ученых, для которой День российской науки - семейный праздник.

Максим Забелин рассказал о семье учёных из Башкирии
Максим Забелин рассказал о семье учёных из Башкирии

Это Лидия и Александр Кишаловы, которые работают в Уфимском университете наук и технологий: супруга - на кафедре инновационных технологий языковой коммуникации, ее муж - на кафедре авиационной теплотехники и теплоэнергетики.

Александр Евгеньевич - представитель трудовой династии УМПО, он еще в студенческие годы занялся разработкой форсажных камер сгорания для авиационных двигателей. Сегодня он преподает в УУНиТ, работает в студенческом конструкторском бюро "Силовые машины". А Лидия Викторовна занимается психолингвистическими исследованиями и передает свои знания студентам. Оба они в свое время получили республиканские гранты на научные исследования.

Максим Забелин поздравил с Днем российской науки научную семью и всех их коллег.

Фото: страница Максима Забелина в ВК.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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