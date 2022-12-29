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29 Декабря , 15:24

Радий Хабиров доложил Марату Хуснуллину о строительстве в Уфе межвузовского кампуса

Глава Башкирии принял участие в работе президиума правительственной комиссии по региональному развитию России под председательством зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина.

Радий Хабиров доложил Марату Хуснуллину о строительстве в Уфе межвузовского кампуса
Радий Хабиров доложил Марату Хуснуллину о строительстве в Уфе межвузовского кампуса

Как сообщили в пресс-службе главы РБ, в повестке заседания были итоги работы строительного комплекса в 2022 году и реализация крупных объектов в регионах страны.

В числе прочего Марат Хуснуллин заявил, что уходящий год стал лучшим для строительной отрасли в истории страны. Так, объемы введенного жилья составили 101,5 млн кв м, то есть на 10 процентов выше уровня прошлого года.

Радий Хабиров, в свою очередь, отчитался о процессе строительства межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра. На данный момент ведется реконструкция IQ-парка площадью 36 тысяч кв м, которая будет завершена через год. Параллельно начнется строительство основных корпусов площадью 110 тысяч кв м. Сейчас уже решаются вопросы подготовки площадки.

- Все задачи выполним в установленные сроки, - заверил глава Башкирии.

Напомним, что межвузовский кампус строится на федеральные и республиканские средства по концессии с группой "Эталон".

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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