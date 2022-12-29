Радий Хабиров доложил Марату Хуснуллину о строительстве в Уфе межвузовского кампуса

Как сообщили в пресс-службе главы РБ, в повестке заседания были итоги работы строительного комплекса в 2022 году и реализация крупных объектов в регионах страны.

В числе прочего Марат Хуснуллин заявил, что уходящий год стал лучшим для строительной отрасли в истории страны. Так, объемы введенного жилья составили 101,5 млн кв м, то есть на 10 процентов выше уровня прошлого года.

Радий Хабиров, в свою очередь, отчитался о процессе строительства межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра. На данный момент ведется реконструкция IQ-парка площадью 36 тысяч кв м, которая будет завершена через год. Параллельно начнется строительство основных корпусов площадью 110 тысяч кв м. Сейчас уже решаются вопросы подготовки площадки.

- Все задачи выполним в установленные сроки, - заверил глава Башкирии.

Напомним, что межвузовский кампус строится на федеральные и республиканские средства по концессии с группой "Эталон".

Фото: пресс-служба главы РБ.