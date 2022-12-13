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Сегодня, 16:24

В Башкирии разработают новую государственную программу развития науки и технологий

Актуализацию государственной программы «Развитие науки и технологий в Республике Башкортостан» обсудили на заседании правительства республики под председательством премьер-министра Андрея Назарова.

В Башкирии разработают новую государственную программу развития науки и технологий
В Башкирии разработают новую государственную программу развития науки и технологий

Премьер-министр напомнил, что республика подтвердила статус крупного центра, обладающего значительным научно-производственным потенциалом. В Башкирии за два года на поддержку науки привлечено более 3,5 млрд рублей из федерального бюджета и 465 млн рублей из республиканского. Поэтому важно поддержать научные и образовательные организации.

И.о. президента ГБНУ Академии наук РБ Рустем Даминев представил проект постановления «О внесении изменений в государственную программу «Развитие науки и технологий в Республике Башкортостан». Он предусматривает государственную поддержка молодых научно-педагогических работников и реализацию проекта по созданию инновационной образовательной среды (Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня). После актуализации финансовое обеспечение государственной программы увеличится больше чем на 400 млн рублей.

Андрей Назаров одобрил документ и поручил Академии наук совместно с Министерством образования и науки РБ до ноября 2023 года доложить о разработке новой государственной программы.

Автор:Жанна МИРОНОВА
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