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Наука
Сегодня, 09:05

Евразийский НОЦ наградил университеты Башкирии премиями за вклад в науку

О том, как сегодня развивается в республике научная сфера, рассказал на своей странице в соцсетях руководитель администрации главы РБ Максим Забелин.

Евразийский НОЦ наградил университеты Башкирии премиями за вклад в науку
Евразийский НОЦ наградил университеты Башкирии премиями за вклад в науку

Максим Забелин отметил, что Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня стал сегодня платформой для внедрения инноваций и высокотехнологичной продукции в передовых областях.

В числе достижений, которые сегодня двигают вперед науку Башкирии, он выделил проект межвузовского кампуса, создание Университета науки и технологий и передовой инженерной школы "Моторы будущего" на его базе, университетские стартап-студии УГНТУ, а также участие трех вузов республики в федеральной программе "Приоритет-2030".

Фото: страница Максима Забелина в ВК.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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