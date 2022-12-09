Евразийский НОЦ наградил университеты Башкирии премиями за вклад в науку

Максим Забелин отметил, что Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня стал сегодня платформой для внедрения инноваций и высокотехнологичной продукции в передовых областях.

В числе достижений, которые сегодня двигают вперед науку Башкирии, он выделил проект межвузовского кампуса, создание Университета науки и технологий и передовой инженерной школы "Моторы будущего" на его базе, университетские стартап-студии УГНТУ, а также участие трех вузов республики в федеральной программе "Приоритет-2030".

Фото: страница Максима Забелина в ВК.