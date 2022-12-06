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Радий Хабиров: Ученые пяти вузов Башкирии отправились в Индию на стажировку

На своей странице в соцсети глава региона поделился хорошей новостью: 15 республиканских ученых сейчас стажируются в лучших вузах Индии.

Радий Хабиров: Ученые пяти вузов Башкирии отправились в Индию на стажировку
Радий Хабиров: Ученые пяти вузов Башкирии отправились в Индию на стажировку

В дружественную страну отправились представители пяти вузов, входящих в Евразийский НОЦ: медицинского, аграрного, нефтяного, науки и технологий, а также входящих в структуру УФИЦ РАН.

Башкирские ученые посетят Делийский университет, университет Джавахарлала Неру и частный медицинский вуз GLA. Они побывают в лабораториях биотехнологий, фармацевтики, сельского хозяйства, информатики, электроники и инженерной механики, чтобы познакомиться с достижениями коллег, найти партнеров и повысить квалификацию.

Как отметил Радий Хабиров, стажировки помогают ученым непрерывно развиваться, обмениваться опытом с коллегами, быть встроенными в мировую науку. Евразийский НОЦ уже направлял представителей в Томский политех, Казанский федеральный университет, Сколково и Иран.

А в этом году правительство выделило из республиканского бюджета 200 миллионов рублей на поддержку молодых ученых Башкирии, в том числе на их стажировки и улучшение жилищных условий.

Фото: страница Радия Хабирова в ВК.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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