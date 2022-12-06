Перед студентами Уфы с лекцией выступил учёный из Японии

В пресс-службе комитета РБ по делам ЮНЕСКО сообщили, что визит ученого из страны восходящего солнца проходит в рамках научного проекта "Создание методологических основ оценки баланса парниковых газов и определения потенциала депонирования углерода в экосистемах", который проводится на средства гранта минобрнауки РБ.

Шамиль Максютов пояснил, что в Башкирии такие исследования имеют большой потенциал: здесь развита нефтегазовая отрасль, на предприятиях которой работает множество специалистов и ученых. Кроме того, у нас создается карбоновый полигон, который позволит изучать углеродный баланс и влияние различных факторов на поглощение углерода разными экосистемами.

Шамиль Максютов - наш земляк. В 90-е годы он уехал в Японию на стажировку и решил там остаться. Он 25 лет занимается вопросами экологии, а в прошлом году сотрудничал с УГНТУ в рамках работы Евразийского климатического консорциума.

Фото: пресс-служба комитета РБ по делам ЮНЕСКО.