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Вчера, 17:34

Перед студентами Уфы с лекцией выступил учёный из Японии

Кандидат физико-математических наук, эксперт Национального института по изучению окружающей среды Японии Шамиль Максютов рассказал студентам УГНТУ о работе по снижению выбросов парниковых газов.

Перед студентами Уфы с лекцией выступил учёный из Японии
Перед студентами Уфы с лекцией выступил учёный из Японии

В пресс-службе комитета РБ по делам ЮНЕСКО сообщили, что визит ученого из страны восходящего солнца проходит в рамках научного проекта "Создание методологических основ оценки баланса парниковых газов и определения потенциала депонирования углерода в экосистемах", который проводится на средства гранта минобрнауки РБ.

Шамиль Максютов пояснил, что в Башкирии такие исследования имеют большой потенциал: здесь развита нефтегазовая отрасль, на предприятиях которой работает множество специалистов и ученых. Кроме того, у нас создается карбоновый полигон, который позволит изучать углеродный баланс и влияние различных факторов на поглощение углерода разными экосистемами.

Шамиль Максютов - наш земляк. В 90-е годы он уехал в Японию на стажировку и решил там остаться. Он 25 лет занимается вопросами экологии, а в прошлом году сотрудничал с УГНТУ в рамках работы Евразийского климатического консорциума.

Фото: пресс-служба комитета РБ по делам ЮНЕСКО.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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