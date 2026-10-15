+18 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
#Нацпроекты
15 Октября , 12:29

В Башкирии пройдёт вебинар по ИИ для потенциальных экспортёров

Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности региона проведет «ИИ в экспорте: аналитика, переговоры и скрытые издержки».

Добавить в предпочтительные источники Google
В Башкирии пройдёт вебинар по ИИ для потенциальных экспортёровВ Башкирии пройдёт вебинар по ИИ для потенциальных экспортёров
В Башкирии пройдёт вебинар по ИИ для потенциальных экспортёров

Мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и станет практическим руководством по использованию нейросети для развития международной торговли, сообщает пресс-служба правительства РБ. Спикерами выступят управляющий директор по экспортной политике и анализу Российского экспортного центра Михаил Снег и руководитель направления по поисковым исследованиям и публичной аналитике РЭЦ Георгий Семенов.

— Сегодня искусственный интеллект — это реальный инструмент повышения конкурентоспособности нашего экспорта, — отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. — С его помощью компании республики могут анализировать зарубежные рынки, готовиться к переговорам и создавать контент для продвижения продукции. Однако важно понимать: ИИ не заменяет экспертизу, а дополняет ее. Наша задача — дать предпринимателям четкие ориентиры, где автоматизация действительно экономит ресурсы, а где без участия человека можно совершить критическую ошибку. Участие в таких мероприятиях помогает бизнесу работать с зарубежными рынками более осознанно и системно.

К участию в вебинаре приглашаются представители малого и среднего бизнеса, а также специалисты по внешнеэкономической деятельности. Участники узнают, как получать достоверную аналитику по зарубежным рынкам, какие задачи можно смело доверить ИИ при подготовке к переговорам, а также сколько времени и ресурсов на самом деле требует внедрение технологий.

Мероприятие состоится 22 октября с 10:30 до 12:00. Регистрация и подробная информация доступны по ссылке.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru