В Башкирии пройдёт вебинар по ИИ для потенциальных экспортёров

Мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и станет практическим руководством по использованию нейросети для развития международной торговли, сообщает пресс-служба правительства РБ. Спикерами выступят управляющий директор по экспортной политике и анализу Российского экспортного центра Михаил Снег и руководитель направления по поисковым исследованиям и публичной аналитике РЭЦ Георгий Семенов.

— Сегодня искусственный интеллект — это реальный инструмент повышения конкурентоспособности нашего экспорта, — отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. — С его помощью компании республики могут анализировать зарубежные рынки, готовиться к переговорам и создавать контент для продвижения продукции. Однако важно понимать: ИИ не заменяет экспертизу, а дополняет ее. Наша задача — дать предпринимателям четкие ориентиры, где автоматизация действительно экономит ресурсы, а где без участия человека можно совершить критическую ошибку. Участие в таких мероприятиях помогает бизнесу работать с зарубежными рынками более осознанно и системно.

К участию в вебинаре приглашаются представители малого и среднего бизнеса, а также специалисты по внешнеэкономической деятельности. Участники узнают, как получать достоверную аналитику по зарубежным рынкам, какие задачи можно смело доверить ИИ при подготовке к переговорам, а также сколько времени и ресурсов на самом деле требует внедрение технологий.

Мероприятие состоится 22 октября с 10:30 до 12:00. Регистрация и подробная информация доступны по ссылке.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.