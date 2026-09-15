В Башкирии расширят систему производительности труда

На текущий момент в федеральный проект «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» вошло 237 предприятий республики, сообщает пресс-служба правительства РБ. Таким образом, идет опережение федерального плана на 15 процентов. Тему обсудили на заседании в правительстве.

Отмечается, что в проекте задействованы предприятия обрабатывающей промышленности, стройиндустрии, агропрома, транспорта и дорожного хозяйства, ЖКХ, торговли, туризма и экологии. Обучение методам повышения производительности труда прошли более четырех тысяч сотрудников.

Ранее премьер-министр Андрей Назаров подчеркнул, что отраслевой подход к планированию повышения производительности труда имеет ключевое значение. Так, проекты по повышению производительности запускают федеральные центры компетенций (ОЦК) в пилотных регионах, в том числе в нашей республике, с помощью готовых типовых. В Башкирии созданы свои отраслевые центры компетенций при минздраве, минтруде.

Следующий этап работы связан с запуском Расширенной региональной программы повышения производительности труда. Ее задача — масштабировать инструменты бережливого производства на более широкий круг участников.

— Хотим масштабировать лучшие практики и научить предприятия самостоятельно постоянно искать точки для улучшения, — прокомментировал Назаров. — Потенциально в нее планируем включить 200 предприятий по отраслевому принципу. О том, как программа продвигается, будем информировать обязательно.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ, пресс-служба правительства РБ.