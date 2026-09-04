В 110 населённых пунктах Башкирии улучшат связь

До конца текущего года еще 110 населенных пунктов Башкирии обеспечат мобильным интернетом и устойчивой связью. Около половины из них — в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», который входит в состав нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Благодаря ему современное телекоммуникационное оборудование устанавливают в селах и деревнях, где живут от ста до тысячи человек.

Как отметил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров, всего по этой программе обеспечили связью уже более 350 населенных пунктов республики. Проголосовать за то, какие деревни, села и поселки подключат к интернету первыми, могут сами жители. Сейчас на Госуслугах проходит очередной этап голосования.

«Высокоскоростным мобильным интернетом у нас обеспечены 92 процента жителей республики, — добавил Хабиров. — Вместе с операторами связи мы системно работаем над тем, чтобы их число увеличивалось. Отдельный вопрос — не только удобства, но и безопасности! — устойчивая связь и мобильный интернет вдоль ключевых автодорог. Так, возможность позвонить и выйти в сеть есть у тех, кто передвигается по новому участку магистрали М-12 «Восток». А еще нам удалось решить непростой вопрос с горной дорогой Уфа — Белорецк. Вдоль автодороги построили 11 базовых станций, в том числе уникальный объект на «Тещином языке», работающий от автономных источников питания».

Иллюстрация: соцсети Радия ХАБИРОВА.