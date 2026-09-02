В школах Башкирии открылись два агротехнологических класса

Два агротехнологических класса в Республике Башкортостан получили современное оборудование и инвентарь в рамках регионального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Затраты на оснащение агротехнологических классов составили более 5,8 миллиона рублей. По региональный проект получил существенную поддержку: 90 процентов расходов на создание классов будут возмещены из федерального и регионального бюджетов.

В Бураевском районе в церемонии открытия агротехнологического класса принял участие заместитель премьер-министра правительства — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. В своем выступлении он отметил значимость аграрного сектора, и подчеркнул, что профориентация молодёжи, подготовка квалифицированных кадров для сельскохозяйственной отрасли остается одним из важных направлений работы.

— Для нас важно помочь детям уже со школьной скамьи определиться с выбором профессии и подготовить настоящих квалифицированных специалистов самых разных направлений сельскохозяйственной отрасли, — сказал Ильшат Фазрахманов. — Сегодня для получения знаний созданы все условия, начиная с учебы в современных агроклассах и в передовом аграрном вузе республики и завершая трудоустройством на крупнейших аграрных предприятиях с очень достойной заработанной платой.

В среднеобразовательной школе № 3 ребят будут обучать по двум направлениям — «Генетика и селекция растений», «Биотехнологии и пищевое производство». Для организации учебного процесса класс модернизировали, оснастили новыми брендированными учебными столами, стульями, интерактивной доской, современными цифровыми и ученическими микроскопами, квадрокоптером, закупили оборудование для производства сыра, умную роботизированную теплицу и другое

В Мелеузовской средней школе упор будет сделан на «Биотехнологии и пищевое производство», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

Два агротехнологических класса открыты на базе седьмых классов. Ребята будут получать углубленные знания по профильным предметам, а также учебные курсы, связанные с сельским хозяйством.

Партнерами проектов выступили ООО «Победа» Янаульского района (школа № 3, Бураево), ООО «Союзпромптица» (школа имени Героя Советского Союза Александра Немчинова, Воскресенское).

Напомним, в прошлом году в рамках национального проекта два агротехнологических класса открылись в Нуримановском и Буздякском районе республики. До конца текущего года в регионе планируется открыть еще шесть таких учебных классов.

Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Фотографии предоставлены пресс-службой министерства сельского хозяйства республики.