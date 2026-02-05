0 °С
#Нацпроекты
5 Февраля , 14:03

Башкирия будет поставлять чак-чак в ОАЭ

На международной выставке Gulfood 2026 достигнута предварительная договоренность о поставках башкирского чак-чака в Объединенные Арабские Эмираты.

На международной выставке пищевых продуктов Gulfood 2026 в Дубае продукция из Башкирии привлекла внимание крупных торговых компаний из разных стран мира. Так, здесь была достигнута предварительная договоренность о поставках башкирского чак-чака в ОАЭ, сообщает пресс-служба правительства РБ. Важным этапом сотрудничества также стало подписание соглашений с крупными торговыми компаниями, в числе которых Aico Aquatic Products (КНР) и Kathrina General Trading LLC (ОАЭ). Торговое сотрудничество ведется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

— На Ближнем Востоке очень высокие стандарты и требования к качеству, и наши производители всегда стремятся их соблюдать, — прокомментировала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. — Уверена, что российская продукция — одна из самых высококачественных в мире. Конечно, отдельное направление на выставке представлено продукцией халяль. Россия каждый год получает новые сертификаты, в прошлом году мы получили допуск по продукции халяль еще в четыре страны.

Зарубежные партнеры также высоко оценили продукцию компаний «Авилат», «Таврос», «Турбаслинские бройлеры».

— Объединенные Арабские Эмираты — это крупнейший хаб, позволяющий выстраивать взаимоотношения с рынками третьих стран, — поделилась министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. — Участие в выставке в Дубае — это не только продажа в Эмираты, но и возможность экспортировать продукцию по всему миру. Если наши компании смогут закрепиться здесь, они откроют для себя путь практически во все страны региона.

Фото автора.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
