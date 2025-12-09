-16 °С
Поддержка Гарантийного фонда Башкирии позволила предприятию завершить проект

Региональный гарантийный фонд предоставил научно-производственному предприятию «Мак Система» поручительство на 12,5 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Поручительство позволило уфимской организации получить банковский кредит на пополнение оборотных средств. Инвестиции в 25 млн рублей направят на закупку деталей, которые нужны для завершения проекта с одной из крупных газодобывающих компаний. Поддержка оказана в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина подчеркнула, что Гарантийный фонд республики помогает малому и среднему бизнесу получить доступ к финансированию, выступая поручителем перед банками в отсутствие необходимого обеспечения.

По словам руководителя Гарантийного фонда РБ Алексея Лазарева, с начала года они предоставили 160 поручительств на общую сумму 1,1 млрд рублей. Это позволило привлечь 2,5 млрд рублей кредитных средств. Среди основных получателей услуг — субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в сельском хозяйстве, производстве и торговле.

Напомним, национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения, и обеспечивающих достижение девяти показателей национальных целей. В нем будет продолжена поддержка малого и среднего предпринимательства, которая реализовывалась в предыдущие годы. В периоде 2025 – 2030 годов акцент будет смещен с количественных показателей сектора МСП на качественные показатели.

