-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
#Нацпроекты
27 Ноября , 09:27

Инжиниринговая компания Башкортостана повысила выработку на 14 процентов

Инжиниринговая компания Башкортостана повысила выработку на 14 процентов, сообщает пресс-служба правительства РБ. 

Инжиниринговая компания Башкортостана повысила выработку на 14 процентов
Инжиниринговая компания Башкортостана повысила выработку на 14 процентов
Реализация инструментов бережливого производства в компании «УТЕКО» позволила сократить время протекания процессов в пилотном потоке «Оптимизация производства технологических блоков» на 15 процентов, а общую выработку увеличить на 14 процентов. Таковы первые итоги работы экспертов Регионального центра компетенций на предприятии в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

— Участие в проекте позволит компании сократить сроки выполнения заказов, оптимизировать внутреннюю логистику, усилить взаимодействие подразделений, 

— отметил первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан — министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.

Пилотным направлением стала оптимизация производства технологических блоков, которые составляют значительную долю в выручке предприятия — 33,6 процента. Ключевые улучшения были направлены на достижение целевых показателей: сокращение времени протекания процесса с 400 до 340 минут, и повышение выработки — на 14,5 процента.

Особое внимание было уделено трубному участку, где удалось с помощью производственного анализа, и системы 5С, а также заблаговременной комплектации участка, существенно повысить эффективность работы. 

В рамках проекта рабочая группа предприятия прошла обучение по программам: «Основы бережливого производства», «Картирование», «5С», «Быстрая переналадка» и «Стандартизированная работа».

— Мы не только реорганизовали пространство, но и изменили подход к планированию. Это позволило сократить непроизводительные потери и повысить гибкость производства. Наша цель — сократить время изготовления продукции на 15-20 процентов за счет устранения потерь, что укрепит партнерство с нефтегазовыми компаниями, — прокомментировал представитель «УТЕКО» Айдар Аликаев.

Напомним, федеральный проект «Производительность труда» предоставляет участникам бесплатную экспертную поддержку, доступ к цифровым сервисам и льготным финансовым инструментам. Присоединиться к федеральному проекту можно, подав заявку на платформе производительность.рф или обратившись в РЦК РБ.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru