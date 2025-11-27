Инжиниринговая компания Башкортостана повысила выработку на 14 процентов

— Участие в проекте позволит компании сократить сроки выполнения заказов, оптимизировать внутреннюю логистику, усилить взаимодействие подразделений,

— отметил первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан — министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.

Пилотным направлением стала оптимизация производства технологических блоков, которые составляют значительную долю в выручке предприятия — 33,6 процента. Ключевые улучшения были направлены на достижение целевых показателей: сокращение времени протекания процесса с 400 до 340 минут, и повышение выработки — на 14,5 процента.

Особое внимание было уделено трубному участку, где удалось с помощью производственного анализа, и системы 5С, а также заблаговременной комплектации участка, существенно повысить эффективность работы.

В рамках проекта рабочая группа предприятия прошла обучение по программам: «Основы бережливого производства», «Картирование», «5С», «Быстрая переналадка» и «Стандартизированная работа».

— Мы не только реорганизовали пространство, но и изменили подход к планированию. Это позволило сократить непроизводительные потери и повысить гибкость производства. Наша цель — сократить время изготовления продукции на 15-20 процентов за счет устранения потерь, что укрепит партнерство с нефтегазовыми компаниями, — прокомментировал представитель «УТЕКО» Айдар Аликаев.

Напомним, федеральный проект «Производительность труда» предоставляет участникам бесплатную экспертную поддержку, доступ к цифровым сервисам и льготным финансовым инструментам. Присоединиться к федеральному проекту можно, подав заявку на платформе производительность.рф или обратившись в РЦК РБ.

Фото: пресс-служба правительства РБ.